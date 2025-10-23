Viajaba desde Madryn a con 28 kilos de langostinos en la caja de la camioneta, lo atraparon en Valle Medio

Un hombre de Puerto Madryn transportaba langostinos y salmón en la caja de su camioneta, sin cadena de frío ni documentación sanitaria. El operativo se realizó en Pomona, sobre la ruta Nacional 250, y terminó con el decomiso de la mercadería y su posterior destrucción.

Todo ocurrió cerca de las 11:30 de la mañana, cuando personal del Destacamento de Seguridad Vial de Pomona realizaba un control vehicular a la altura del kilómetro 285. La rutina cambió cuando detuvieron una Toyota Hilux conducida por un hombre de 39 años, que viajaba acompañado por su pareja. Venían desde Puerto Madryn, en Chubut.

Al revisar la caja del vehículo, los efectivos notaron una red de pesca y varias cajas. El conductor explicó que se trataba de langostinos para consumo personal. Sin embargo, al inspeccionar más a fondo, encontraron doce cajas con langostinos, unos 24 kilos en total, y una pieza de salmón de aproximadamente cuatro kilos. Nada estaba refrigerado, y tampoco había documentación que respaldara el traslado.

Ante la irregularidad, se convocó al inspector de Ganadería de la provincia, quien confirmó la infracción a las normas sanitarias vigentes. La mercadería fue decomisada en el acto, en cumplimiento del Decreto 4238/68, y luego trasladada al matadero de Luis Beltrán para su destrucción mediante digestor.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento permitió evitar que alimentos en mal estado llegaran a la mesa de los consumidores. Aunque el hombre no quedó detenido, se le inició un expediente por la presunta infracción.