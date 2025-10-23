Encontraron un cuerpo en el lago Nahuel Huapi, sería el hombre buscado en Bariloche

Hallaron un cuerpo en el Nahuel Huapi y todo indica que podría ser Héctor Hernández, un hombre de Bariloche que desapareció el miércoles. Un persona dio aviso durante la tarde del jueves que, cerca del mirador del río Limay, en la frontera entre Neuquén y Río Negro, había una persona muerta. La autopsia será clave para confirmar la identidad y entender qué pasó.

Hernández tiene 60 años y vive en el barrio Las Victorias. El miércoles salió de su casa sin celular, sin documentos, sin abrigo. Dejó una carta, en la que hacía referencia a la enfermedad que padecía. Desde entonces, su familia lo buscó con desesperación. La denuncia se radicó en la Subcomisaría 80° y el operativo se extendió por toda la zona del lago.

El hallazgo se produjo cerca de las dos de la tarde, sobre la costa del lado neuquino. Fue en las inmediaciones del mirador del río Limay, justo donde se lo había visto por última vez. La coincidencia geográfica encendió todas las alertas.

La Policía de Neuquén intervino de inmediato. Se sumaron peritos de Criminalística de Junín de los Andes y la Fiscalía de Villa La Angostura. El lugar fue acordonado y el cuerpo, retirado con cuidado. No hubo confirmaciones oficiales, pero todo apunta a que se trata de Hernández.

El asistente letrado Ramiro Amaya ordenó el traslado del cuerpo a la ciudad de Neuquén. Allí se realizará la autopsia, que será determinante para saber si es él y cómo murió. Mientras tanto, su familia espera en silencio, entre la angustia y la esperanza.