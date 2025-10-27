Una mañana post electoral accidentada en Neuquén: dos choques en diferentes puntos de la ciudad

Impacto en el centro oeste: 4x4 vs auto rojo

La mañana comenzó con un choque que dejó a todos con la boca abierta en la capital neuquina. En la intersección de Hilario Cuadros y Manuel Rodríguez, una camioneta 4x4 negra último modelo colisionó con un auto rojo.

El auto sufrió daños severos en todo el lateral derecho, mientras que la camioneta registró destrozos en el frente. La Policía y personal de Tránsito intervinieron rápidamente, cortando momentáneamente el tránsito en la zona.

Según testigos, el auto circulaba por Hilario Cuadros cuando fue impactado por la 4x4 al llegar a Manuel Rodríguez, generando escenas de preocupación y enojo entre quienes transitaban cerca.

Choque en el este: un motociclista herido

Mientras tanto, en el extremo este de Neuquén, otro accidente encendió alarmas. En la esquina de Primeros Pobladores y Linares, un motociclista de 47 años chocó contra un remís Fiat Cronos blanco.

Ambos conductores afirmaron haber cruzado con luz verde, dejando la situación confusa y aumentando la indignación de los vecinos. El motociclista fue trasladado por el SIEN al hospital Castro Rendón, donde se constató que sus lesiones eran leves.

La Policía realizó test de alcoholemia al conductor del remís, con resultado negativo, y familiares del motociclista se acercaron para resguardar la moto.

Indignación generalizada: imprudencia al volante

Vecinos y automovilistas expresaron su enojo ante lo que consideran un patrón de imprudencia y falta de respeto en las calles. Los accidentes, ocurridos a horas pico del lunes post electoral, reflejan cómo la combinación de tránsito intenso y distracciones puede derivar en hechos que podrían evitarse.

Recomendaciones y precauciones

Respetar los semáforos y señalizaciones en todas las intersecciones.

Reducir la velocidad en calles con alto tránsito vehicular y peatonal.

Mantener la distancia de seguridad y extremar la atención, sobre todo en horas de mayor circulación.

El lunes post electoral, que debería haber sido una jornada de rutina, quedó marcado por dos choques que hicieron temblar a Neuquén y recordaron que al volante no hay margen para la imprudencia.