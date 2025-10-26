¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 26 de Octubre
Impacto frontal

Son nueve las víctimas fatales por el choque entre un auto y un colectivo en Misiones

Seis hombres y tres mujeres perdieron la vida luego del incidente vial entre un colectivo de la empresa Sol de Norte y un automóvil a la altura de Campo Viera.

Por Lucas Sandoval
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 19:15
Por el impacto, el ómnibus cayó al arroyo Yazá

Esta madrugada, y cuando una espesa niebla complicaba la visibilidad, un ómnibus de dos pisos chocó de frente con un automóvil Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Según fuentes oficiales, se registraron 29 heridos de distinta gravedad, cuatro de ellos derivados al Hospital Madariaga de Posadas.

Por el impacto, el rodado mayor cayó al cauce del arroyo Yazá. Entre los fallecidos se encuentra el conductor del Focus, también una joven que se presume viajaba en el colectivo y quedó tendida sobre la cinta asfáltica.

Además, se confirmó el fallecimiento de cuatro estudiantes de distintas localidades que regresaban a sus hogares tras haber viajado para votar o visitar a sus familias.

Las edades de los heridos oscilan entre los 5 y 67 años. La Policía de Misiones, junto con peritos de Criminalística, Seguridad Vial, personal de Salud Pública y otros organismos provinciales, trabajó en la zona del siniestro.

