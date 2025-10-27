¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 27 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
HISTORIA DE UN ASESINATO

El crimen de María Marta García Belsunce tuvo justicia 22 años después

El caso más impactante de la historia policial argentina se resolvió tras más de dos décadas. Nicolas Pachelo, vecino del country El Carmel, fue condenado a prisión perpetua por robarle a la víctima y después asesinarla para ocultar el primer delito.

Por Redacción

Lunes, 27 de octubre de 2025 a las 12:59
PUBLICIDAD
Belsunce fue asesinada el 27 de octubre de 2022 en su casa en el country El Carmel.

Este 27 de octubre se cumplen 23 años del asesinato de María Marta García Belsunce, un caso que marcó la historia policial argentina y que recién fue resuelto tras más de dos décadas con la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo. El fallo lo responsabiliza como autor del homicidio criminis causae agravado y robo agravado.

La víctima fue encontrada muerta en su vivienda del country El Carmel en octubre de 2002. En primera instancia, se creyó que su fallecimiento se debía a un accidente doméstico, ya que el informe médico no detectó disparos, sino una caída que provocó asfixia por inmersión. Sin embargo, casi dos meses después se confirmó que María Marta había recibido seis disparos en la cabeza.

Tras el hallazgo del crimen, la investigación apuntó inicialmente a Carlos Carrascosa, esposo de la víctima, quien fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo. Carrascosa cumplió prisión entre 2009 y 2015, luego continuó en prisión domiciliaria hasta que en 2016 su condena fue anulada y finalmente absuelto. Este giro judicial motivó la búsqueda del verdadero responsable.

La víctima junto con Carrascosa.

Un vuelco en el proceso judicial

En 2022 se inició un nuevo proceso judicial contra Nicolás Pachelo, vecino del country, junto a los vigiladores Norberto Glennon y José Ortíz. En el juicio inicial, Pachelo fue absuelto del homicidio pero condenado a 9 años y 6 meses de prisión por robos cometidos en countries entre 2017 y 2018.

Finalmente, la Sala I de Casación bonaerense revisó la sentencia casi dos años después y dictó la prisión perpetua para Pachelo. Los jueces concluyeron que el asesinato de García Belsunce fue una rápida consecuencia de un delito inicialmente planeado para sustraer bienes de su domicilio. Según el fallo, Pachelo mató a la mujer para ocultar el robo que estaba cometiendo.

Nicolás Pachelo fue declarado culpable del asesinato de la socióloga.

Este caso emblemático sigue siendo recordado como uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de Argentina, reflejando las dificultades en la investigación y la justicia en causas de alto impacto social.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD