Joseph Freyser Zabaleta Cubas, apodado “El Señor Jota”, un detenido en el predio de la Alcaldía Cavia, en Palermo, es el nuevo sospechoso como autor intelectual del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela, según reveló otra presidiaria que brindó su testimonio, gracias al que se secuestró un cuaderno con anotaciones pertinentes.

El preso, que aguarda por trámites de extradición al Perú donde registra pedido de captura por una causa por narcotráfico, estaría tras los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

La casa del horror, donde se produjo el triple femicidio de Florencio Varela.

La mujer privada de su libertad por delitos de narcotráfico que brindó la testimonial se encuentra bajo identidad reservada también sostuvo que los diez detenidos en la causa trabajaron bajo el mando de Zabaleta Cubas y que el mismo habría comandado el ataque desde su celda.

El relato sostuvo que el hombre contaba con un teléfono celular y con una libreta de color verde en donde tendría anotados datos que probarían su participación intelectual, objeto que fue encontrado durante el allaniemiento ordenado por el fiscal.

En tanto, se secuestraron la libreta que contaba con once anotaciones, en su mayoría, números telefónicos, copias del libro de guardia de la división, libro de registro de visitas y libro de pertenencias, que serán periciadas para evaluar temperamento a tomar.

¿Quién es El señor Jota?

Cubas Zavaleta, de 31 años, oriundo de Trujillo, que tuvo causas penales en su país por robo de vehículos, usurpación de terrenos y tenencia de armas, se encuentra detenido en la División Caballería de la calle Cavia de la PFA, a la espera de ser extraditado a su país por el delito de narcotráfico, con un expediente a cargo del juez Luis Armella.

“Se le imputa el haber captado mediante amenaza de muerte a una mujer con el fin de que acepte transportar alrededor de 5 kilos de cocaína con destino a España”, asegura un informe reservado.

En Argentina, “El Señor Jota” fue arrestado en Lanús. También, registró un domicilio en la zona de Gerli; su nombre no figura en fallos de primera o segunda instancia de la Justicia federal porteña o bonaerense.

El nombre de “El Señor Jota”, que sería el jefe operativo de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño Jota”, irónicamente preso en Perú y que espera ser extraditado a la Argentina, ingresó al expediente en la tarde del viernes luego de ser marcado por un testigo, poco después de que los fiscales pidieran la prisión preventiva de ocho de los imputados, así como el pase del expediente al fuero federal de Morón.

Pequeño J será trasladado a Argentina para ser condenado.

En la jornada del viernes, se produjo otro testimonio clave que llevó al arresto de Mónica Mujica, pareja de Víctor Sotacuro, uno de los diez detenidos por las muertes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Mujica, que se negó a declarar en las mañana de este sábado, fue capturada en La Boca por la misma DDI de La Matanza, casi en simultáneo al allanamiento a la celda de Cubas Zavaleta.