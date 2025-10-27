Lissa Vera, reconocida cantante e integrante del grupo Bandana, manifestó públicamente su preocupación y temor por la situación que atraviesa su amiga Lourdes Fernández. El motivo es la denuncia por presunta violencia de género presentada contra Leandro García Gómez, pareja de Lourdes.

En medio de este difícil proceso, Lissa confesó sentir una profunda angustia y miedo, señalando que “no me cabe la menor duda de que puede lastimarme” debido a la actitud violenta y el enojo de García Gómez. Esta declaración refleja la gravedad del conflicto y el impacto que tiene en quienes rodean a las víctimas.

Además, Vera acompaña a Lourdes y a su familia en esta etapa, la cual fue iniciada legalmente por la madre de la cantante. Para garantizar su seguridad, Lourdes cuenta con un botón antipánico que le brinda protección en caso de emergencia.

Lissa Vera denuncia violencia en la pareja de Lourdes Fernández

Con estas acciones, Lissa busca visibilizar la magnitud de la violencia de género y la importancia de no minimizar las señales que la anteceden. Su testimonio destaca la necesidad de tomar en serio estas denuncias y brindar apoyo a quienes las sufren.

Por otro lado, el periodista que cubre el caso mencionó que se sumó a las comparaciones realizadas por sectores libertarios entre Lourdes Fernández y la periodista Analia Maionara, aunque sin profundizar en detalles al respecto.