Conducía borracho, volcó, mató a su amigo y se fugó: fue imputado en Neuquén

En una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Lucrecia Sola imputó a un hombre por haber provocado un vuelco fatal cerca de Centenario, en el que perdió la vida Lucas Agustín Cárdena, uno de sus acompañantes.

La representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de homicidio culposo triplemente agravado, por conducción imprudente y antirreglamentaria, por darse a la fuga sin intentar socorrer a la víctima, y por circular con un nivel de alcohol en sangre superior a 1 gramo por litro, todo ello en carácter de autor.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2025, alrededor de las 7 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura de la Calle Rural 4, en cercanías de Centenario.

De acuerdo con la teoría del caso, el acusado —identificado como J.C.A.— conducía un Volkswagen Gol por el carril Este, en sentido Sur–Norte, a una velocidad mínima de 97 km/h, cuando la máxima permitida era de 60 km/h. En ese momento lloviznaba, lo que incrementaba el riesgo de la maniobra.

Por la velocidad y las condiciones climáticas, el conductor perdió el control del vehículo, derrapó y terminó volcando, impactando contra un poste de madera.

Como consecuencia del vuelco, Lucas Agustín Cárdena salió despedido del vehículo y murió en el acto, mientras que el conductor y otro acompañante sufrieron lesiones leves.

Tras el siniestro, J.C.A. huyó a pie por la Ruta 7, pero fue alcanzado por la policía a unos 500 metros del lugar.

Horas después, a las 10:30, se le realizó al imputado un test de alcoholemia, que arrojó una graduación de 1,11 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del máximo permitido por la Ley Nacional de Tránsito (0,5 g/l).

Durante la audiencia, los querellantes que representan a la familia de la víctima adhirieron a la acusación presentada por la fiscal Sola.

El juez de garantías Luciano Hermosilla dio por formulados los cargos en los términos solicitados y fijó un plazo de cuatro meses para la finalización de la investigación.