Un hombre terminó en el hospital tras un fuerte choque en Cutral Co: hay demoras en la zona

Colisión que encendió alarmas

Esta mañana de lunes, una fuerte colisión sorprendió a vecinos del barrio Parque Oeste en Cutral Co. Los protagonistas del choque fueron dos automóviles Volkswagen: un Vento gris y un Gol Trend blanco.

El impacto generó lesiones en al menos una persona, aunque hasta el momento no hay detalles precisos sobre su estado de salud.

Intervención de emergencias

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cutral Co, personal de Salud Pública y efectivos de la policía de la provincia, que controlaron la situación y coordinaron la asistencia a los heridos.

Calles cortadas y precaución

La intersección de Juan Manuel de Rosas y Meliquina fue momentáneamente afectada por el choque, por lo que se recomienda precaución a quienes transiten por la zona mientras se realizan los peritajes correspondientes.