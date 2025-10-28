Google activó la alarma: así cayó un distribuidor de fotos y videos de abuso sexual infantil

Otra vez la mugre digital sale a la luz. Ahora, el protagonista es un hombre de 41 años de Cinco Saltos que, en lugar de usar su celular para mirar memes o pagar el monotributo, lo usaba como búnker de acopio y distribución de fotos y videos de abuso sexual infantil, un delito que crece y por el que ya hay condenados, como el periodista Emiliano Gatti.

La historia arranca con una alerta internacional que llegó desde Estados Unidos, más precisamente del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que detectó actividad sospechosa gracias a una denuncia de Google. ¿Qué hizo el algoritmo? Emitió un alarma por las imágenes de abuso sexual infantil subidas desde una IP argentina. Y ahí empezó el dominó.

La fiscalía de Cinco Saltos no tardó en mover fichas. El 21 de marzo de este año, el sujeto en cuestión se conectó a su red doméstica y guardó en su teléfono imágenes aberrantes. Pero no se quedó ahí: entre septiembre y noviembre acumuló 79 videos y al menos 20 fotos más.

Todo prolijamente almacenado en su celular. El allanamiento en su casa de calle Estrada confirmó lo que ya se había visto en el seguimiento de su conexión a internet.

La jueza de Garantías no dudó: formuló cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil, tanto de menores de 18 como de 13 años. Y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. El defensor oficial y la defensora de menores, lejos de poner peros, adhirieron a todo lo que dijo la fiscalía.

Trascendió que el acusado es un empleado estatal neuquino.