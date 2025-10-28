Violó a la hija de 8 años de su pareja, fue condenado hasta 2031, pero ya está libre

La Justicia rionegrina otorgó la libertad condicional a Nelson Omar Pierresteguy, condenado por abusar sexualmente de la hija menor de su entonces pareja. Tendrá seguimiento por GPS en el tobillo hasta que agote la condena, el 20 de mayo de 2031. Fijó domicilio es escasas cuadras de la casa de la niña que violó.

La audiencia se desarrolló la semana pasada y la única que se manifestó en contra fue la madre de la víctima. Pidió la palabra y recordó que el abogado defensor argumentó que el violador de su hija cumplió actividades como jardinería y limpieza, hizo cursos y talleres "con compromiso y responsabilidad".

Con la voz quebrada pero firme, lo dijo sin vueltas: “Mi hija va a tener que cruzarse con su abusador en la verdulería, en la plaza, en la escuela. ¿Qué clase de protección es esta?”.

Además remarcó que le angustia que el violador nunca tuvo capacitación en género: "Entró por abusar de una nena de 8 años, me parece una tomada de pelo que no haya recibido capacitación sobre eso. Es contradictorio que hizo un curso de carpintería o recursos humanos. Entró a la carcel por abuso y sale por buen comportamiento".

El abusador pidió la palabra y mencionó que realiza un taller de inteligencia emocional sobre ofensores de mujeres. Pidió perdón, aunque reconoció que con eso no alcanza.

Pero claro, los informes del penal dicen que Pierresteguy tiene “conducta ejemplar”, que hizo talleres, que juega al fútbol y que se porta bien.

El juez de Ejecución Penal 10, Fernando Romera, le concedió la libertad condicional con una lista de obligaciones. Tiene prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima, como así también respecto de cualquier lugar en donde ella se encuentre. Tampoco podrá realizar actos perturbatorios o de hostigamiento mediante llamadas telefónicas, mensajes de whatsapp, mensajes de texto, ni por ninguna red social, ni por interpósita persona. En caso de encontrarse con ella en algún lugar, deberá alejarse activamente de la misma. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el beneficio concedido, no puede tomar alcohol, debe hacer cursos de género y mantener la tobillera electrónica.

La Fiscalía también dio el visto bueno. Argumentó su posición en que el hombre hizo tratamiento psicológico para ofensores sexuales.

