“Intenté frenar, pero ya era tarde”: habló el chofer del micro que volcó en Misiones

Nicolás Tarnoski, el chofer del micro que protagonizó el trágico accidente en Misiones, revivió el momento previo al impacto en el que murieron nueve personas y varias más resultaron heridas. “Lo vi venir de frente, zigzagueando. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero ya no había tiempo”, contó.

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14, en cercanías de Campo Viera. Allí, el colectivo de la empresa Sol del Norte fue embestido por un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. Las pericias confirmaron luego que el conductor del auto, Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de 34 años, tenía 3.0 gramos de alcohol por litro de sangre, seis veces más de lo permitido.

“Después del golpe, todo fue oscuridad y gritos. Escuchaba a la gente pidiendo ayuda”, recordó Tarnoski en un audio que se difundió horas después del hecho. “Trataba de mantener la calma. Moví la linterna, grité que llamaran a los bomberos, a la ambulancia... no sabía si alguien me escuchaba, pero era lo único que podía hacer.”

El chofer dijo que el impacto fue inevitable. “Cuando lo tuve encima, ya no pude hacer nada. Venía muy rápido. Un segundo cambia todo. Yo solo quería llegar con la gente a destino”, expresó conmovido.

El trágico desenlace

El choque, ocurrido en medio de una densa niebla durante la madrugada del domingo, dejó un saldo de nueve víctimas fatales: seis hombres y tres mujeres. Además, hubo 29 heridos, cuatro de ellos trasladados al Hospital Madariaga de Posadas por la gravedad de sus lesiones.

Por la fuerza del impacto, el colectivo cayó al arroyo Yazá. Entre los fallecidos se cuentan el propio conductor del Focus, una joven que viajaba en el micro y cuatro estudiantes de distintas localidades que regresaban a sus casas luego de votar o visitar a sus familias.

Los heridos tienen entre 5 y 67 años. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Misiones, personal de Criminalística, Seguridad Vial y Salud Pública, entre otros organismos provinciales.