En la madrugada de este miércoles, personal de la Comisaría Primera de Neuquén llevó a cabo un operativo que resultó en el secuestro de marihuana y una balanza digital, luego de interceptar un vehículo sospechoso en la calle Basavilbaso.

El hecho ocurrió cerca de las 00:50, cuando un llamado anónimo alertó a la policía sobre un Renault Clío oscuro con vidrios polarizados, cuyos ocupantes mostraban una actitud inusual en plena vía pública. De inmediato, un móvil policial se dirigió al lugar y localizó el vehículo con las características mencionadas.

Al realizar el control de rutina, los efectivos identificaron a los cuatro ocupantes del automóvil: dos hombres y dos mujeres. Durante la inspección, uno de ellos llevaba una bolsa verde en cuyo interior se encontraron varias bolsas tipo ziploc con una sustancia vegetal, que al ser analizada, resultó ser marihuana.

Junto a la droga, encontraron también una balanza digital de mano y envoltorios menores, lo que generó sospechas de que los individuos pudieran estar involucrados en la venta de estupefacientes.

Ante el hallazgo, la policía solicitó la intervención de la División Antinarcóticos, que tras realizar las pruebas pertinentes, confirmó que la sustancia secuestrada correspondía a 57 gramos de cannabis sativa.

Por disposición judicial, se procedió al secuestro de la marihuana y de los elementos relacionados con el delito. Uno de los ocupantes del vehículo fue notificado de su imputación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, mientras que los demás fueron identificados y luego liberados.