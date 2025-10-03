¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
Triple Crimen Narco

“Pequeño J” se negó a ser extraditado y su defensa pidió la prisión preventiva

Tony Janzen Valverde Victoriano se negó a ser extraditado a la Argentina por los crímenes de Morena Verdim, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. Por su parte, Matías Agustín Ozorio, su mano derecha, se negó a declarar.

Por Redacción

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 16:06
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, se negó hoy a ser extraditado a la Argentina por los crímenes de Morena Verdim (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) y su defensa solicitó que se dictamine la prisión preventiva por el término de nueve meses durante la audiencia virtual realizada en Perú, a la vez que afirmó “su inocencia de todos los cargos”.

El presunto instigador del triple homicidio con sello narco en el partido bonaerense de Florencio Varela compareció desde la Comisaría de Chilca y su abogado Marcos Sandoval solicitó que se aplique “el principio de humanidad” a raíz de que el acusado “es joven”.

A su vez, se solicitó que atraviese el proceso en libertad en un domicilio que posee en una ciudad de ese país.

La Justicia peruana dará a conocer en minutos si acepta o no la extradición del imputado por los crímenes de las tres jóvenes, quienes desaparecieron en el partido de La Matanza.

