Este lunes arrancó Gran Hermano 2026 en la pantalla de Gran Hermano 2026 por Telefe y la sorpresa no solo pasó por la casa renovada, sino por la lista de participantes. La producción apostó fuerte a figuras conocidas de la televisión y las redes sociales, generando impacto inmediato en el público y en las redes.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue el ingreso de Emanuel Di Giogia, exjugador de la edición 2011. Sin embargo, el verdadero golpe de efecto llegó sobre el cierre del programa, cuando se confirmó la vuelta de Eduardo Carrera, protagonista de uno de los episodios más polémicos en la historia del reality.

Hace más de dos décadas, durante su paso por Gran Hermano 3, Carrera fue expulsado tras un confuso y violento episodio con Romina Orthusteguy. Luego de reiteradas discusiones, el participante salió al patio y estrelló una copa contra el suelo, en medio de un ataque de furia que generó temor tanto dentro como fuera de la casa.

El conflicto se había desatado previamente cuando lo arrojaron a la pileta y se le mojaron los cigarrillos, situación que lo enfureció aún más. Las imágenes recorrieron todos los programas de espectáculos y el público reaccionó con dureza, al punto de que durante años fue señalado en redes como “el violento de Gran Hermano 3”.

Ahora, más de 20 años después, decidió anotarse nuevamente para Gran Hermano Generación Dorada y la producción optó por darle una segunda oportunidad. En su video de presentación expresó: “Soy Eduardo Carrera y hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano. Hoy vengo por mi revancha. No tengo victorias significativas, pero se sorprenderían con la cantidad de derrotas que logré sobrevivir”.

Además, agregó una frase que no pasó desapercibida: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”. Sus palabras fueron leídas como un intento de mostrar una versión más madura y reflexiva.

En sus primeros minutos dentro de la casa, el exhermanito se mostró especialmente cercano a Andrea del Boca, con quien compartió charlas y risas. Incluso comentó ante sus compañeros que intentaría conquistarla en la primera fiesta temática, dejando en claro que, más allá del pasado, está dispuesto a escribir una nueva historia en Gran Hermano 2026.