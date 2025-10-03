Allanamiento por guerra narco en Centenario: encontraron drogas y armas

Efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales llevó adelante tres allanamientos en distintos puntos de Centenario. En los operativos secuestraron una pistola calibre 22, municiones, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y sustancias prohibidas listas para su comercialización.

Los procedimientos se desarrollaron en dos domicilios del barrio Vista Hermosa y uno en el barrio Tran Hue. La orden judicial se emitió luego que, días atrás, dos personas efectuaran disparos contra una casa particular.

Las primeras investigaciones de la Policía pudieron establecer que esa situación estaba involucrada con disputas por el territorio para la venta de droga. Esa hipótesis se confirmó con los allanamientos de hoy.

Fueron demoradas cuatro personas, tres hombres jóvenes y una mujer, quedando uno de ellos notificado por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Fiscalía interviniente dispuso que la investigación continúe bajo la órbita del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con apoyo de personal de seguridad.