Viernes 03 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Barrio Vista Hermosa

Allanamiento por guerra narco en Centenario: encontraron drogas y armas

Los detenidos estarían involucrados en el ataque a tiros del miércoles pasado.

Por Lucas Sandoval
Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 20:45
En los operativos secuestraron un arma de fuego calibre 22, municiones, y sustancias prohibidas listas para su comercialización.

Efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales llevó adelante tres allanamientos en distintos puntos de Centenario. En los operativos secuestraron una pistola calibre 22, municiones, balanzas de precisión, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y sustancias prohibidas listas para su comercialización.

Los procedimientos se desarrollaron en dos domicilios del barrio Vista Hermosa y uno en el barrio Tran Hue. La orden judicial se emitió luego que, días atrás, dos personas efectuaran disparos contra una casa particular.

Las primeras investigaciones de la Policía pudieron establecer que esa situación estaba involucrada con disputas por el territorio para la venta de droga. Esa hipótesis se confirmó con los allanamientos de hoy.

Fueron demoradas cuatro personas, tres hombres jóvenes y una mujer, quedando uno de ellos notificado por infracción a la Ley de Estupefacientes. La Fiscalía interviniente dispuso que la investigación continúe bajo la órbita del Departamento Delitos contra la Propiedad y Leyes Especiales, con apoyo de personal de seguridad.

Tags
