El inicio de la semana estará marcado por condiciones de inestabilidad y calor extremo en Neuquén. Para la tarde y noche de este lunes 5 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, que podrían presentarse con variada intensidad en distintos puntos de la provincia.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá estable y con cielo despejado, pero las altas temperaturas seguirán siendo protagonistas. La máxima pronosticada alcanzará los 37 grados, generando un escenario propicio para el desarrollo de tormentas hacia el final del día.

Según el informe oficial, las zonas más afectadas serían Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú, donde se espera un progresivo desmejoramiento de las condiciones meteorológicas. Las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

El SMN indicó que los valores de lluvia estimados oscilarán entre 10 y 20 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse esos registros, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios.

Mejora hacia el martes y calor sostenido

Hacia la madrugada del martes 6 de enero, se espera una mejora gradual del tiempo, con cielo nuevamente despejado. La jornada comenzará con una mínima de 15 grados y una máxima de 34, manteniendo el escenario de calor intenso.

De acuerdo a los pronósticos extendidos, el resto de la semana continuará con temperaturas superiores a los 30 grados, mientras que hacia el viernes volvería a incrementarse la nubosidad en la región.

Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante la posibilidad de ráfagas fuertes y lluvias intensas