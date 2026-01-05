En las últimas horas se filtró un video que dejó a todos sorprendidos por el nivel de tensión que se vivió en plena vía pública. El episodio tuvo lugar a la salida de un shopping en Punta del Este y mostró un fuerte cruce entre Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, y el periodista Gustavo Descalzi, quien se encontraba en el lugar.

Las imágenes, que fueron difundidas por la cuenta de Instagram @farandulashowtv, muestran al empresario visiblemente alterado mientras el cronista se acercaba a una camioneta. En el vehículo se encontraba Wanda Nara junto a sus hijas, lo que habría sido el detonante de la reacción desmedida del novio de la mediática.

En el video se escucha con claridad la frase que generó mayor repercusión: “¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo. Termino esto y te voy a buscar”. La amenaza directa dejó al movilero intentando calmar la situación, aunque sin éxito ante la furia de Martín Migueles.

El enojo del empresario estaría vinculado a la cobertura periodística de la supuesta crisis que atravesó con Wanda Nara, luego de que trascendieran mensajes privados que él mismo le habría enviado a Claudia Ciardone. Esa información había circulado con fuerza en los últimos días y habría incomodado profundamente al entorno de la conductora.

Tras la difusión del video, Gustavo Descalzi habló en el programa Infama (América) y dio su versión de los hechos. “Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano”, relató el periodista, quien además aseguró que un paparazzi le advirtió que el empresario estaba de muy mal humor.

El cronista también aclaró que no tenía intención de generar contenido en ese momento. “Estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda Nara que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla y ver si estaba bien”, explicó, remarcando que fue Martín Migueles quien se metió en la conversación de manera agresiva.

Lejos de mostrarse intimidado, Gustavo Descalzi fue contundente al describir la actitud del empresario. “Es una persona que intimida, que vino a provocarme. Me habló de manera muy agresiva”, sostuvo. El episodio sumó un nuevo capítulo de tensión alrededor de Wanda Nara, que una vez más quedó en el centro de la escena mediática.