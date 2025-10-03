Viajaba con marihuana y no pudo eludir el agudo olfato de la perra Nai

La perra antinarcóticos Nai dio muestras de sus capacidades este viernes durante un operativo antinarcóticos que realizó la Policía provincial en la Ruta Nacional 40, en Zapala. Este operativo preventivo se realizó en cumplimiento de las leyes Nacional 23.737 y Provincial 3488, de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico.

En horas del mediodía, personal de la división Antinarcóticos de Zapala llevó adelante un operativo en el ingreso norte de la ciudad, con controles de rutina a vehículos y personas, donde los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta de transporte de encomiendas.

Al realizar la inspección correspondiente, intervino la can detectora de narcóticos, quien marcó la puerta lateral derecha del vehículo, alertando sobre la posible presencia de sustancias prohibidas.

Con autorización judicial, se procedió a requisar el rodado, encontrando como resultado el hallazgo de un sobre de nailon con marihuana, además de un cigarrillo con la misma sustancia. Asimismo, se revisaron las encomiendas transportadas, sin hallarse elementos de interés para la investigación.

Por el hallazgo, el conductor del vehículo fue notificado de la imputación correspondiente y posteriormente quedó en libertad supeditada, según dispuso la Fiscalía provincial.

Desde la fuerza destacaron la labor de la perra Nai, quien con su entrenamiento especializado resultó clave para detectar el estupefaciente y garantizar el éxito del operativo.