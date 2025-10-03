Reventaron dos casas en el Lago Pellegrini, pero los atraparon en la ruta con los bolsos llenos

Dos sujetos fueron sorprendidos en plena ruta Provincial 70 con bolsos y cajas cargados de objetos robados: una carabina calibre 14, un aire comprimido 5.5, trece botellas de alcohol, ollas, ropa, controles remotos y electrodomésticos. El operativo permitió además descubrir que habían desvalijado al menos dos viviendas de la villa turística del Lago Pellegrini, donde incluso tenían listo un cuatriciclo para llevarse más tarde.

Lo que parecía un control de rutina terminó siendo un golpe contra un raid delictivo que se venía gestando en la zona. Pasadas las 14, los agentes notaron movimientos sospechosos y al revisar el cargamento de los hombres, se toparon con el llamativo botín.

En paralelo, el Gabinete de Criminalística trabajaba en el secuestro de los elementos mientras otra comisión policial recorría la villa turística. Allí detectaron una ventana violentada que coincidía con el ingreso de los delincuentes. Ese detalle permitió unir la evidencia con la denuncia de un vecino, que rápidamente reconoció como suyas varias de las pertenencias recuperadas.

Pero los ladrones no se habían detenido en un solo golpe. En otra vivienda, la Policía encontró una puerta forzada y un cuatriciclo que estaba preparado para ser retirado en cualquier momento. El plan quedó al descubierto antes de que pudieran concretarlo.

Los sospechosos fueron demorados y el procedimiento cerró con saldo positivo: dos casas desvalijadas, un cuatri recuperado y un botín de lo más insólito, que incluyó desde armas hasta ollas de cocina.