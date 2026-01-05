:La tragedia en la que murieron cuatro personas de Roca en Chajarí, Entre Ríos, comenzó con un error fatal en plena madrugada. Según las primeras informaciones oficiales y el trabajo de los peritos de la Policía local, el conductor de la Volkswagen Suran no advirtió una leve curva sobre la autovía José Gervasio Artigas, el vehículo siguió de frente a alta velocidad y terminó impactando violentamente contra una alcantarilla, en una secuencia que provocó un choque devastador, un vuelo descontrolado y un incendio letal.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar, el auto no llegó a doblar. Siguió derecho unos pocos metros hasta que se encontró de manera abrupta con la alcantarilla. Ese primer impacto fue tremendo y, según los investigadores, habría sido el golpe que provocó la muerte inmediata de las cuatro víctimas fatales, antes incluso de que se iniciara el fuego.

Entre la maleza quedó el rastro del VW Suran, que salió de la ruta e impacto contra una alcantarilla

Como consecuencia de la violencia del choque, la Suran tomó literalmente vuelo. El vehículo salió despedido, cruzó por arriba una colectora y volvió a caer metros más adelante, donde impactó por segunda vez, esta vez contra un guardarraíl. Allí quedó recostado sobre uno de sus laterales, completamente fuera de control, y segundos después comenzó a incendiarse.

Las imágenes del lugar hablan por sí solas y reflejan la magnitud del siniestro. El auto quedó destruido, reducido a una estructura retorcida y quemada. Uno de los datos que más impactó a los peritos fue que el motor apareció desplazado hasta la parte trasera del vehículo, una señal clara de la violencia extrema con la que se produjo el choque inicial.

El motor se desprendió de la VW Suran y quedó junto a la parte trasera

En ese escenario infernal, solo una persona logró sobrevivir. La información recolectada en el lugar indica que la mujer ya estaba fuera del vehículo cuando arribaron los Bomberos Voluntarios, lo que explicaría cómo pudo salvarse del incendio. Aun así, sufrió quemaduras de extrema gravedad y fue trasladada de urgencia, primero al hospital local y luego derivada a Paraná, donde permanece internada en estado crítico.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia entrerriana, que busca cerrar de manera definitiva la mecánica del siniestro y confirmar cada uno de los elementos técnicos relevados en la escena. Una secuencia brutal, marcada por la velocidad, un impacto frontal devastador y un incendio posterior, que dejó cuatro vidas truncadas y una sobreviviente peleando por vivir.

La Justicia informó que recién después de la autopsia se brindarán detalles de las identidades y edades de las víctimas fatales.