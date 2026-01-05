Daniela Christiansson no suele dar demasiados detalles sobre su vida privada. Sin embargo, en una charla relajada abrió la puerta a un tema siempre sensible: su vínculo con Wanda Nara, la ex de Maxi López y mamá de los hijos del exfutbolista. Ante esto, su respuesta llamó la atención por lo directa y, a la vez, por la sorpresa que generó. Es que si bien se creía que había buena onda entre ellas, una revelación descolocó a todos.

La conversación se dio durante una entrevista en la que Marley visitó la casa de la pareja en Suiza, recorrió la intimidad familiar y habló con ellos lejos de cámaras invasivas y polémicas mediáticas. La nota fue grabada antes del nacimiento de Lando, el segundo hijo de Maxi y Daniela, en un clima tranquilo y cotidiano.

En medio del diálogo, el conductor fue al punto y preguntó cómo es hoy el trato con Wanda Nara. Sin rodeos, la modelo respondió: “No la conozco, nos vimos en fiestas de los chicos pero siempre tengo distancia”. La frase descolocó a todos, ya que con la cantidad de años que lleva con Maxi López y las reuniones en las que compartieron tiempo, no deja de sorprender que no hayan forjado un vínculo.

Maxi López, que estaba presente, aportó humor a la escena con un comentario que despertó risas instantáneas: “Con Wanda siempre hay que tener distancia, porque sino la tenemos acá”. Después bajó el tono y explicó que, más allá de la broma, todo se reduce a encuentros puntuales: cumpleaños, eventos familiares y nada más.

Lo cierto es que el tema siempre genera interés porque, del otro lado, Wanda Nara se mostró más de una vez predispuesta a que el vínculo funcione. Incluso, en su momento, cuando habló públicamente con Maxi, le dijo que se viniera a vivir a la Argentina con su familia y que ella misma se ocuparía de acercarle contactos y marcas para que Daniela Christiansson pudiera trabajar en nuestro país. Un gesto que sorprendió y que, en su momento, fue leído como un intento por bajar tensiones.

Aun así, la respuesta de Daniela deja en evidencia que prefiere un perfil bajo y distancia prudente. Sin conflictos, sin escenas públicas y sin forzar cercanías que no siente naturales. Sin embargo, esto puede llegar a cambiar en caso de que la decisión de ambos sea la de mudarse a Argentina. Esto significaría pasar mucho más tiempo juntas que sólo verse en reuniones familiares.

Por lo pronto, la oportunidad de un buen vínculo está de ambas partes, por lo que será cuestión de tiempo ver cómo se llevan en caso de que se terminen de instalar en el país.