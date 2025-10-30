Yamil Mesías López fue condenado por el asesinato de Emiliano Lamilla, ocurrido el 25 de junio de 2025 en Cutral Co, en un hecho de extrema violencia que tuvo su origen en un robo. La víctima le había sustraído la bicicleta al responsable del crimen. La pena se dictó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la mujer inicialmente imputada, fue desvinculada del caso y sobreseída.

La persona condenada admitió su responsabilidad en el crimen durante una audiencia que se realizó este miércoles, en la que aceptó un acuerdo de partes con la fiscalía. El asesinato de Lamilla tuvo lugar alrededor de las 00:30, cuando López y M.N. se dirigieron hasta el domicilio de la víctima con el objetivo de recuperar una bicicleta que les había sido robada horas antes. Al llegar, comenzaron a gritar e insultar desde la calle, exigiendo la devolución del birodado, hasta que la propietaria del inmueble accedió a que Lamilla saliera para entregar la bicicleta.

Sin embargo, lo que parecía una situación de reclamo por un robo, rápidamente se transformó en un hecho trágico. En ese momento, López extrajo un arma de fuego y disparó al menos dos veces contra Lamilla, quien intentó escapar. Uno de los proyectiles impactó en el pulmón izquierdo de la víctima, quien, tras correr unos 50 metros, colapsó debido a un shock hipovolémico provocado por un edema pulmonar. Lamilla falleció en el lugar.

El acuerdo judicial y la condena

Tras el reconocimiento de culpabilidad por parte de López, la fiscalía reformuló los cargos inicialmente planteados, excluyendo a M.N. de la imputación como coautora del crimen. El asistente letrado Federico Cuneo presentó un acuerdo de partes que fue aceptado por López, quien renunció a impugnar su culpabilidad.

El asistente letrado Federico Cuneo

El juez Diego Chavarría Ruiz homologó el acuerdo y declaró a López responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor. En cuanto a M.N., la fiscalía solicitó su sobreseimiento, el cual fue aprobado por el tribunal.

Pese a la condena, la pena final aún no fue determinada, ya que se mantiene la prisión preventiva de López mientras se convoca al tribunal que fijará su sentencia. Durante la audiencia, también se resolvió que el acusado deberá permanecer detenido hasta que se establezca la pena que cumplirá por el crimen de Lamilla.