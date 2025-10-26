La delincuencia no conoce de feriados, fines de semana ni vedas política y la Policía de Cutral Co se vio sorprendida por un preciso golpe de boqueteros en pleno centro, frente a la Plaza San Martín, sobre la avenida del Trabajo.

El local de la firma “Credi Guía”, ubicado entre las arterias Elordi y General Paz de la localidad neuquina, fue violentado por un hueco planificado y ejecutado desde el exterior, burlando todas las guardias y patrullajes que se cumplen a diario por el sector.

Abocada a los créditos personales y tarjetas de crédito no bancarizas, se desconoce si al momento de producirse el hecho había dinero en efectivo o sólo se trató de daños materiales. La Policía de Neuquén todavía no ha informado el motín sustraído.

Sin embargo, la situación llamó la atención de todos los vecinos por el lugar en donde se encuentra el lugar del ilícito.

Como parte de la investigación se revisaron cámaras callejeras del sector, así como también imágenes aportadas por los vecinos.

Parte trasera

Según los primeros datos, el boquete se efectuó en la pared trasera, la cual no habría tenido alarma sensorial, lo que permitió un accionar sin mayores complicaciones, más allá de la dificultad por romper una pared, con el ruido que se supone todo eso genera.

Personal de la firma había estado en el lugar hasta la jornada del sábado, por lo que el hecho se habría concentrado desde la noche del sábado hasta las primeras horas del domingo.