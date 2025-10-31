En medio de una fuga a toda velocidad, la Policía recuperó una moto robada en el oeste neuquino

Intentaron escapar, pero no llegaron lejos

La noche del miércoles volvió a reflejar una postal cada vez más repetida en el oeste de Neuquén: delincuentes que huyen, patrulleros que los persiguen y la delincuencia que no da respiro a las fuerzas de seguridad, que trabajan de forma incansable.

Durante un patrullaje de rutina, personal de la División Motorizada de la Policía de Neuquén observó una motocicleta roja con dos ocupantes sin casco y sin tambor de encendido, una señal clara de alerta.

Cuando los efectivos intentaron identificarlos, los jóvenes aceleraron y emprendieron la fuga a toda velocidad por las calles oscuras del barrio.

Persecución y detención

La persecución terminó en la intersección de Casimiro Gómez y 1° de Enero, donde la policía logró interceptar la moto tras varios minutos de seguimiento.

En el lugar, uno de los ocupantes fue demorado, mientras que su acompañante logró escapar corriendo por la zona, aprovechando la confusión del momento.

El vehículo, una motocicleta 250 cc sin chapa patente, fue verificado por personal de Automotores, que confirmó que tenía pedido de secuestro vigente por hurto, solicitado por la Comisaría 17°, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Otro demorado y la respuesta inmediata

El joven detenido fue trasladado a la Comisaría 18°, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la motocicleta fue secuestrada para las pericias correspondientes.

La rápida reacción de los agentes evitó que los delincuentes escaparan nuevamente con un vehículo robado.