Un operativo policial en el barrio Melipal terminó con la detención de cuatro personas tras el hallazgo de un arma de fuego, drogas y varios celulares. La intervención se produjo luego de un aviso por una presunta tentativa de robo en la zona de Huilen y 1° de Mayo.

Durante un patrullaje de este jueves en la ciudad neuquina, los efectivos de la Comisaría 21 interceptaron una camioneta Renault Kangoo rojo con cuatro ocupantes, uno de los cuales portaba una pistola calibre 9 mm. El arma fue secuestrada de inmediato junto con otros elementos.

Con autorización judicial, se realizó una requisa del vehículo, donde se encontraron un cargador con 29 cartuchos, una pistolera, cuatro teléfonos celulares y 81 envoltorios de cocaína, con un peso total de 50 gramos.

Por disposición de las fiscalías intervinientes, los cuatro detenidos quedaron imputados por presunta tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes, mientras continúa la investigación.