Sábado 25 de Octubre, Neuquén, Argentina
Los buscaban por intentar robar

Cayeron cuatro transas del oeste neuquino: los agarraron en el barrio Melipal con una pistola 9 milímetros y 81 dosis de cocaína

La Comisaría 21° realizó la detención tras un aviso por posible intento de robo. Los cuatro demorados quedaron imputados por tenencia ilegal de arma de fuego y estupefacientes, mientras continúa la investigación.

Por Redacción

Sabado, 25 de octubre de 2025 a las 10:31
Un operativo policial en el barrio Melipal terminó con la detención de cuatro personas tras el hallazgo de un arma de fuego, drogas y varios celulares. La intervención se produjo luego de un aviso por una presunta tentativa de robo en la zona de Huilen y 1° de Mayo.

Durante un patrullaje de este jueves en la ciudad neuquina, los efectivos de la Comisaría 21 interceptaron una camioneta Renault Kangoo rojo con cuatro ocupantes, uno de los cuales portaba una pistola calibre 9 mm. El arma fue secuestrada de inmediato junto con otros elementos.

Con autorización judicial, se realizó una requisa del vehículo, donde se encontraron un cargador con 29 cartuchos, una pistolera, cuatro teléfonos celulares y 81 envoltorios de cocaína, con un peso total de 50 gramos.

Por disposición de las fiscalías intervinientes, los cuatro detenidos quedaron imputados por presunta tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes, mientras continúa la investigación.

