Liberaron al ex de Micaela, la joven que murió en el oeste neuquino ¿qué pruebas arrojó la autopsia?

Una noche que terminó en tragedia

Micaela González tenía 30 años y era madre de tres hijos. El domingo por la tarde fue hallada inconsciente en una vivienda del asentamiento 7 de Mayo, en el oeste de la ciudad. A su lado estaba su expareja, quien dio aviso al sistema de emergencias cuando notó que la mujer no reaccionaba.

El personal médico del SIEN llegó al lugar y comenzó con maniobras de reanimación, pero Micaela no respondió. Fue trasladada de urgencia al hospital Heller, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La autopsia cambió el rumbo de la investigación

En un primer momento, la Fiscalía dispuso la demora del hombre que la acompañaba. Las circunstancias en que ocurrió el hecho y la historia previa entre ambos encendieron las alarmas de los investigadores.

Sin embargo, el resultado de la autopsia fue determinante: Micaela murió por una falla cardíaca irreversible, derivada de una descompensación aguda. Según los informes preliminares, en el lugar había rastros compatibles con consumo de alcohol y estupefacientes, algo que también reforzó su ex en la declaración.

El fiscal interviniente dispuso la libertad del único demorado, al no encontrarse indicios de violencia física ni lesiones traumáticas.

El contexto y el lugar

El hecho ocurrió en la toma 7 de Mayo, una de las zonas más pobladas y vulnerables de Neuquén capital. En los últimos años, este sector ha sido escenario de distintos episodios vinculados a conflictos familiares, consumo y emergencias médicas.

Personal de la Comisaría 18 y del área de Criminalística trabajó en la vivienda durante horas, recolectando elementos para descartar cualquier otra hipótesis.