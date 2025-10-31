Un hombre fue atrapado en pleno intento de robo luego de ser sorprendido por un transeúnte cuando intentaba llevarse una mochila del interior de una camioneta Toyota Hilux que estaba estacionada. El hecho ocurrió en la tarde del jueves en la intersección de las calles Mazzoni y Winter, en jurisdicción de la Comisaría Primera de Neuquén, pleno bajo del este neuquino.

Según informaron fuentes policiales, el ladrón de 37 años, fue demorado alrededor de las 16:50 por personal de la División Motorizada, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron al hombre forcejeando con un vecino que lo había retenido tras presenciar el intento de robo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el delincuente rompió el cobertor de la caja de una camioneta Toyota Hilux roja para acceder a una mochila que se encontraba en su interior. En el momento en que intentaba huir, fue interceptado por una persona que pasaba por la zona y decidió intervenir.

Los efectivos policiales procedieron a la aprehensión del sujeto y aguardaron la llegada del propietario del vehículo para radicar la denuncia correspondiente. El detenido fue trasladado a la Comisaría Primera, donde quedó a disposición de la Justicia.