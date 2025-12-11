Detuvieron a dos hombres, de 37 y 30 años, quienes se movilizaban en un Fiat Palio gris y fueron acusados de realizar compras millonarias utilizando una tarjeta de crédito robada. El episodio comenzó cuando la víctima, tras darse cuenta de que le habían sustraído su billetera, comenzó a recibir notificaciones de compras realizadas con su tarjeta. Entre los productos adquiridos, se encontraban un sillón, celulares y mercadería, lo que permitió identificar a los responsables de manera rápida.

El hecho ocurrió este martes alrededor de las 17:15, cuando un llamado al Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un presunto robo en proceso en la intersección de las calles Godoy y Pilar, de Neuquén. En el lugar, una persona informó a los efectivos que dos desconocidos habían sustraído su billetera del vehículo estacionado.

Minutos después, comenzó a recibir notificaciones de consumos realizados con su tarjeta Naranja, entre ellos una compra en un comercio de la zona. Al acudir al local, los efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos, quienes fueron retenidos hasta la llegada del personal de la comisaría.

En el vehículo de los detenidos, un Fiat Palio gris, sin vidrios polarizados, se encontraron productos comprados con la tarjeta sustraída. Según informaron los empleados del comercio, los sospechosos habían adquirido un sillón gris de dos cuerpos y retiraron una parte del mismo en el auto. Además, minutos después, otra comerciante denunció que también les habían vendido dos teléfonos celulares.

La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de las doctoras Agustina Wouterlood y Soledad Rangone, ordenó la requisa de los detenidos y su vehículo, lo que permitió secuestrar un ticket de compra por $3.889.600, junto con una tarjeta Naranja X de la víctima.

En tanto, en el Fiat Palio se hallaron un teléfono Samsung A25 azul, tickets de supermercado por $78.600 y $268.900, y un tarjetero con documentos y tarjetas sustraídas. La investigación derivó en dos allanamientos en viviendas de la calle Cádiz, en el barrio Valentina Sur, donde se incautaron elementos relacionados con las compras fraudulentas.

Entre los productos secuestrados se encontraban el sillón gris claro, dos teléfonos Samsung S21 FE y S20 FE, bebidas alcohólicas, golosinas, y productos de limpieza e higiene. Los elementos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la justicia para su posterior análisis.