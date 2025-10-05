Buscan a tres prófugos por el triple crimen de Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), continúa avanzando. Fuentes judiciales y policiales confirmaron que aún hay tres sospechosos prófugos y que en los asesinatos habrían participado de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

Según precisaron voceros consultados por la Agencia Noticias Argentinas, Matías Ozorio —uno de los principales detenidos— “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”, lo que refuerza la hipótesis de una emboscada.

“Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que se desplazaba junto a Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en un Volkswagen Golf”, detallaron las fuentes.

El acompañante de ese vehículo fue identificado por Benítez como “Diego”, un supuesto amigo cuyo rol en el caso aún no está del todo claro, aunque los investigadores lo vinculan a un entramado narco.

Por otro lado, se confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, considerado el presunto autor intelectual del triple crimen, se trasladó en otro auto y pudo haber estado presente en la vivienda de Florencio Varela donde se cometieron los asesinatos.

“Está confirmado que Ozorio llegó antes que las chicas, en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hubo al menos dos o tres autos más en el lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos y tres prófugos, pero estimamos que en total serán al menos 15 los involucrados”, afirmó una fuente cercana al expediente.

Los investigadores mantienen firme la hipótesis de que el triple crimen fue producto de una venganza vinculada al narcotráfico. Sin embargo, aclararon que la víctima directamente involucrada no habría sido Lara Gutiérrez, la menor del grupo, sino una de las otras dos jóvenes asesinadas.

“Al parecer, una de las chicas, presionada por alguien, habría pasado información sobre una carga de cocaína, lo que llevó a que una banda rival ‘mexicaneara’ al grupo de Valverde Victoriano”, explicó un vocero judicial, en referencia a la práctica de robar droga o dinero entre narcotraficantes.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad buscan intensamente a los tres sospechosos restantes, y la Justicia no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.