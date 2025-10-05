¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 05 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
INVESTIGACIÓN

Buscan a tres prófugos por el triple crimen de Varela

Ya serían 15 los involucrados en la “casa del horror”. Las jóvenes Brenda, Morena y Lara fueron asesinadas en una supuesta venganza narco.

Por Redacción

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 13:54
PUBLICIDAD
La Justicia tiene nueve detenidos y apunta a “Pequeño J” como autor intelectual. Los investigadores creen que una de las víctimas fue engañada y utilizada en una venganza entre bandas.

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela, en el que fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), continúa avanzando. Fuentes judiciales y policiales confirmaron que aún hay tres sospechosos prófugos y que en los asesinatos habrían participado de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

Según precisaron voceros consultados por la Agencia Noticias Argentinas, Matías Ozorio —uno de los principales detenidos— “ya estaba en la casa del horror cuando llegaron las chicas”, lo que refuerza la hipótesis de una emboscada.

Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas y uno más que se desplazaba junto a Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en un Volkswagen Golf”, detallaron las fuentes.

El acompañante de ese vehículo fue identificado por Benítez como “Diego”, un supuesto amigo cuyo rol en el caso aún no está del todo claro, aunque los investigadores lo vinculan a un entramado narco.

Por otro lado, se confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, considerado el presunto autor intelectual del triple crimen, se trasladó en otro auto y pudo haber estado presente en la vivienda de Florencio Varela donde se cometieron los asesinatos.

“Está confirmado que Ozorio llegó antes que las chicas, en otro vehículo. Además del Golf y la Tracker, hubo al menos dos o tres autos más en el lugar. Por ahora tenemos nueve detenidos y tres prófugos, pero estimamos que en total serán al menos 15 los involucrados”, afirmó una fuente cercana al expediente.

Los investigadores mantienen firme la hipótesis de que el triple crimen fue producto de una venganza vinculada al narcotráfico. Sin embargo, aclararon que la víctima directamente involucrada no habría sido Lara Gutiérrez, la menor del grupo, sino una de las otras dos jóvenes asesinadas.

“Al parecer, una de las chicas, presionada por alguien, habría pasado información sobre una carga de cocaína, lo que llevó a que una banda rival ‘mexicaneara’ al grupo de Valverde Victoriano”, explicó un vocero judicial, en referencia a la práctica de robar droga o dinero entre narcotraficantes.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad buscan intensamente a los tres sospechosos restantes, y la Justicia no descarta nuevas detenciones en las próximas horas.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD