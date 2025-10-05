Otro choque en Cuba y Lácar: una joven herida y un automovilista que se dio a la fuga

Una vez más, la esquina de Cuba y Lácar, en el barrio Juan Manuel de Rosas de Centenario, fue escenario de un siniestro vial. El hecho ocurrió el viernes 3 de octubre, pasadas las 23:20 horas, cuando una motociclista fue embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga sin detenerse a asistirla.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran cómo una joven avanzaba en moto por calle Cuba, mientras un Volkswagen Gol Trend circulaba por Lácar. En la intersección, ambos vehículos chocaron y la motociclista cayó violentamente al asfalto. A pesar de que permaneció varios segundos tirada en el suelo, el automovilista continuó su marcha rumbo a la segunda meseta sin detenerse.

Comerciantes y vecinos del sector salieron rápidamente para asistir a la joven, quien —según contaron— llevaba casco, lo que evitó lesiones más graves. Sin embargo, sufrió golpes y una fractura en un dedo de la mano. Personal policial de la Comisaría 52 fue alertado, pero al llegar al lugar la víctima ya no se encontraba allí. Más tarde, se presentó en la unidad para radicar la denuncia, y ahora interviene la División Tránsito Villa Obrera.

El siniestro volvió a encender las alarmas de los vecinos, que desde hace años reclaman al municipio de Centenario la instalación de semáforos o reductores de velocidad en esa esquina. Aseguran que los choques son frecuentes y que la circulación vehicular es constante a toda hora.

“Hay una escuela a una cuadra, comercios, y las paradas de colectivo están justo en la esquina. Es un peligro. Cruzar caminando es arriesgar la vida”, comentó un vecino, quien recordó que el 27 de septiembre también hubo otro choque entre un Peugeot 307 y un Renault Clio.

Otro residente expresó su indignación: “Presentamos notas, estaban aprobados los lomos de burro, pero nunca los hicieron. Fuimos a Tránsito y no pasó nada. Parece que están esperando que ocurra una tragedia más grande para actuar”.

La comunidad insiste en que el municipio debe intervenir con urgencia para mejorar la seguridad vial en un cruce donde los accidentes se repiten semana tras semana. Mientras tanto, la investigación busca dar con el conductor que huyó tras provocar el nuevo siniestro.