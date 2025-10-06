“El Loco David”: el nuevo apuntado por el triple crimen de Florencio Varela

En el marco de la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, Víctor Sotacuro, conocido como “el remisero”, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y apuntó a un nuevo sospechoso identificado como “El Loco David”. Según Sotacuro, el hombre lo habría contratado el viernes 19 de septiembre para realizar un viaje en Florencio Varela, pero luego decidió quedarse en una fiesta peruana, lo que generó que el remisero regresara más tarde.

Durante su declaración, Sotacuro detalló que pasó a buscar a su sobrina Florencia, quien se negó a quedarse en la fiesta y acompañó a su tío. Posteriormente, David se subió al vehículo junto a otras dos personas, todas ellas con ropa embarrada. Sotacuro relató: “Dejé a los dos en Zabaleta. David se cambió, tiró la ropa en un contenedor y lo llevé a su casa en la 1-11-14”.

El testigo también explicó que al día siguiente, al cobrar por el viaje, David le pagó 600 mil pesos en lugar de los 40 mil habituales, sin que Sotacuro preguntara por el exceso.

Según los investigadores, “El Loco David” sería el autor material del triple crimen, encargado de contratar a una o dos personas más para torturar y asesinar a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, según informó el periodista Diego Gabriele. Actualmente, el sospechoso se encuentra prófugo y siendo buscado en el norte argentino.

Sotacuro también declaró que la camioneta Tracker blanca utilizada para pasar a buscar a las jóvenes pertenecía a David, aunque luego se confirmó que el vehículo había sido robado días antes. El remisero fue capturado en Villazón, Bolivia, tras huir del país por amenazas recibidas en su propia casa: “Me apuntaron y me dijeron que 'me tome el palo'. Pensé que era una broma, pero tenía miedo y me fui”, sostuvo.

El fiscal Adrián Arribas se refirió a la situación de Sotacuro y adelantó que se espera la identificación de entre tres y cuatro personas más vinculadas al caso, y que en los próximos días habrá allanamientos y nuevas testimoniales en la sede de la Fiscalía.

Arribas aclaró además que la investigación continúa y que todavía no se puede confirmar la relación con el narcotráfico, aunque es una de las hipótesis que se está analizando: “Todavía debemos probar que hay una causa de narcotráfico para hablar de una causa de narcotráfico. Es una de las hipótesis, pero necesitamos datos más concretos y pruebas para vincularlo”, concluyó.

La aparición de “El Loco David” marca un nuevo capítulo en la causa que mantiene en vilo a Florencio Varela y evidencia la complejidad del caso que continúa bajo estricta investigación policial y judicial.