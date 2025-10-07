Daiana Magalí Mendieta, una mujer de 22 años, desapareció el viernes pasado en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, lo que desencadenó una búsqueda intensa por parte de las fuerzas policiales. La investigación llevó a la detención de un hombre de 55 años, apodado “Pino”, quien tenía contacto reciente con la joven.

Más de 130 personas, incluyendo efectivos policiales, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, participan en el operativo de búsqueda. El vehículo de Mendieta fue encontrado con las llaves puestas en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano, lo que avivó las sospechas sobre lo ocurrido.

Las condiciones climáticas adversas, con lluvias que dificultaron el tránsito, complicaron la recolección de pruebas. La policía mantiene una búsqueda constante desde la denuncia presentada por la familia y realizó allanamientos a personas relacionadas con la joven para avanzar en la investigación.

Bajo la coordinación de los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, se analizan imágenes de cámaras de seguridad, se realizan entrevistas a posibles testigos y se efectúan pericias sobre teléfonos y vehículos vinculados al caso.

El detenido, conocido como “Pino”, fue aprehendido durante un allanamiento en un galpón que alquilaba en la localidad. Al momento de la intervención, intentó manipular un arma de fuego y se resistió a la acción policial, motivo por el cual quedó detenido por resistencia a la autoridad.

Las autoridades mantienen abiertas diversas hipótesis sobre la desaparición, entre ellas un hecho delictivo, una ausencia voluntaria, un accidente con desorientación o la posibilidad de un femicidio encubierto. "Todas las hipótesis se están trabajando a la vez, no se descarta nada", señaló un comisario involucrado en la causa.

Un dato relevante es que Daiana había ausentado su domicilio en otras ocasiones, aunque nunca había cortado toda comunicación con su familia, lo que motivó la denuncia inmediata y la movilización de la comunidad y las fuerzas de seguridad.

El jefe policial hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ser útil. "Si alguien tiene información, puede acercarse a cualquier dependencia policial o comunicarse al 101, incluso de forma anónima. Toda información será tratada con la debida reserva", afirmó.