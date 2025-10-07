Neuquén refuerza los controles de pesca: decomisaron truchas y equipos

La Dirección Provincial de Fauna de Neuquén, a través de sus Regionales Norte y Confluencia, llevó adelante intensos operativos de control durante el último fin de semana, con el objetivo de proteger la fauna acuática de los ríos y lagos neuquinos.

Los resultados fueron muy positivos: se labraron 15 actas de infracción por actividades ilegales como pesca sin permiso, uso de carnada prohibida y artes de pesca no permitidas. Además, se decomisaron 30 truchas (tanto enteras como fileteadas), cinco cañas de pesca y ovas de fauna íctica, elementos que evidencian prácticas que atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales.

Estos operativos contaron con una amplia cobertura territorial, gracias a la coordinación entre guardafaunas de distintas localidades y el trabajo conjunto con fuerzas de seguridad. Esta articulación fue clave para reforzar la presencia del Estado en zonas estratégicas y disuadir conductas que amenazan el equilibrio ecológico.

Pescar con responsabilidad

La trucha es una especie emblemática de la Patagonia, tanto por su importancia ecológica como por su valor económico y recreativo. Sin embargo, la pesca descontrolada, especialmente fuera de temporada o con métodos ilegales, interrumpe su ciclo reproductivo y desequilibra los ecosistemas acuáticos.

En este contexto, se recuerda que la Ley Provincial N° 2.539 de Fauna Silvestre y sus Hábitats no prohíbe la pesca, pero sí establece un marco regulatorio estricto, orientado al aprovechamiento sostenible de las especies. Esto significa que se puede pescar, pero siempre con responsabilidad, respetando cupos, tallas, temporadas y artes permitidas.

La Dirección Provincial de Fauna reafirma su compromiso con la protección de la biodiversidad y continuará realizando operativos durante toda la temporada. Se alienta a pescadores y visitantes a informarse sobre la normativa vigente, obtener los permisos correspondientes y reportar cualquier actividad sospechosa.