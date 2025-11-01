Un grave episodio de violencia se registró en la costanera del lago Nahuel Huapi, cuando un menor de 17 años debió arrojarse al agua para escapar de un grupo de personas que lo perseguían para lincharlo.

El hecho ocurrió cerca de las 19 de este jueves y obligó a la intervención de personal de Prefectura Naval Argentina, que rescató al joven y lo puso a resguardo. Según informaron fuentes oficiales, el adolescente era perseguido por varios individuos con los que habría mantenido un conflicto el día anterior, ya que lo acusaban de delincuente.

La situación escaló al punto de transformarse en un intento de linchamiento, lo que llevó al menor a lanzarse al lago para evitar ser alcanzado. Una vez fuera del agua, efectivos de Prefectura debieron también protegerlo de las agresiones del grupo.

Las autoridades investigan cuál fue el hecho delictivo que habría motivado la persecución y el violento episodio. El joven es conocido en el ámbito policial debido a antecedentes previos, entre ellos un incidente ocurrido semanas atrás, cuando fue demorado por sustraer el teléfono celular a una empleada policial en las inmediaciones del Centro Cívico. En aquella ocasión, al tratarse de un menor de edad, recuperó la libertad poco tiempo después.

Durante el procedimiento de rescate, la madre del adolescente se presentó en el lugar. Según trascendió, lejos de defender a su hijo, expresó su preocupación y reprochó los reiterados problemas de conducta que mantiene el joven.