Los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura tuvieron gran trabajo este martes tras detectar un enorme incendio que consumió por completo una vivienda en Alto Manzano. Las autoridades indicaron que recibieron un aviso por parte de la Brigada de Incendio notificando sobre un incendio estructural.

Al llegar la primera dotación a la calle Chucao 56, comprobó que había una vivienda totalmente comprometida por el fuego. Se procedió a realizar el reconocimiento y comenzar con un ataque defensivo, debido a que las condiciones estructurales anticipaban riesgo de derrumbe.

Destacaron que las labores de extinción se vieron condicionadas por la elevada temperatura, la magnitud del foco ígneo y estructura de la casa.

En total en el lugar se trabajó con cuatro unidades, contando con el apoyo de la Brigada de Incendio y camiones cisterna del municipio para el abastecimiento de agua constante. Detallaron que mediante el trabajo coordinado se logró contener el incendio, evitando la propagación hacia el bosque lindero y asegurando el perímetro afectado.

Las grandes llamas pusieron en riesgo a todo el bosque, ya que la gran casa se encontraba construida en el interior de una zona forestal. El perímetro fue asegurado para resguardar a las viviendas lindantes y a los propios vecinos.

Afortunadamente no hubo personas heridas, aunque los daños en la vivienda fueron totales. Las causas del incendio aún son materia de investigación.