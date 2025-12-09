Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en el barrio Huiliches tras un operativo policial que permitió el secuestro de un arma de fabricación casera y municiones de distintos calibres. El hecho comenzó alrededor de la 1:35, cuando un móvil policial de la Comisaría 21 realizaba tareas de patrullaje en la intersección de Paso de los Andes y Pilar. En ese momento, los efectivos observaron a un individuo corriendo, perseguido por varios vecinos.

Según el parte policial, el sujeto ingresó a un domicilio luego de saltar una reja de aproximadamente dos metros de altura. Con la autorización de los residentes, los agentes efectuaron una búsqueda en varias casas de la zona.

Minutos después, un vecino alertó a la policía de que el sospechoso se encontraba en su patio, por lo que el hombre fue demorado e identificado como un ciudadano de 34 años. Posteriormente, fue trasladado a la sede policial.

El hombre, quien había comenzado a perseguir al sujeto tras observarlo en su propiedad, no constató faltantes en su domicilio, pero radicó la denuncia correspondiente. La Fiscalía dispuso las primeras diligencias, incluyendo la confección de la ficha prontuarial, el examen médico y la notificación de las actuaciones.

Encontraron un arma casera en una mochila

Horas más tarde, alrededor de las 10:30, un vecino del sector alertó a la policía luego de encontrar una mochila negra en su patio que no le pertenecía. Al revisar su contenido, el vecino descubrió un arma casera, por lo que inmediatamente dio aviso a los agentes.

En paralelo, el personal policial comenzó un relevamiento de las cámaras de seguridad del domicilio, lo que permitió identificar a un hombre arrojando la mochila hacia el interior del predio mientras era seguido por un móvil policial.

Por la vestimenta del individuo y su proximidad al lugar, se determinó que el hombre previamente demorado era el principal sospechoso. Ante este hallazgo, se solicitó la correspondiente orden de requisa, la cual fue otorgada por la Fiscalía.

Pasada las 16:50, el personal de Criminalística realizó la apertura de la mochila y descubrió en su interior un arma de fuego rudimentaria, tipo "tumbera", con un cartucho calibre .22 colocado, así como munición de calibre 9 mm y 16. Además, se encontraron herramientas y otros elementos que podrían ser de interés para la investigación.

El detenido permanece a disposición de la Fiscalía, que continúa con la investigación para esclarecer los detalles de los hechos ocurridos en el barrio Huiliches.