Un grave incidente ocurrió cerca de la medianoche del martes en la intersección de avenida Mosconi y Leguizamón, en Neuquén capital. Un automovilista que circulaba a gran velocidad, y presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra motos del área de Tránsito municipal que estaban señalizando un operativo nocturno en la zona.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos. En el momento del accidente, los operarios municipales se encontraban fuera de la calzada, lo que evitó una posible tragedia. “De casualidad no estábamos en la ruta trabajando. Nos podría haber matado”, relató uno de los trabajadores presentes al medio Neuquén en Noticias.

El hecho se produjo mientras el personal de Servicios Públicos realizaba tareas de mantenimiento y limpieza. Según testigos, el grupo había interrumpido momentáneamente sus labores cuando el vehículo irrumpió en el sector de obra sin advertir la señalización previa.

El impacto destruyó completamente las motos que se utilizaban para advertir a los conductores sobre la presencia del operativo. Tras el choque, el conductor continuó la marcha unos metros antes de detenerse. El hecho es materia de investigación para determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o si su vehículo tuvo problemas mecánicos.