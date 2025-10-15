¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 15 de Octubre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
"Nos podría haber matado"

A toda velocidad: un borracho chocó contra las motos de los trabajadores de Tránsito en el bajo neuquino

El conductor perdió el control de su auto e irrumpió en un operativo vial en plena noche, en avenida Mosconi y Leguizamón.

Por Redacción

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 08:42
PUBLICIDAD
Gentileza Noticias en Neuquén

Un grave incidente ocurrió cerca de la medianoche del martes en la intersección de avenida Mosconi y Leguizamón, en Neuquén capital. Un automovilista que circulaba a gran velocidad, y presuntamente bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo e impactó violentamente contra motos del área de Tránsito municipal que estaban señalizando un operativo nocturno en la zona.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos. En el momento del accidente, los operarios municipales se encontraban fuera de la calzada, lo que evitó una posible tragedia. “De casualidad no estábamos en la ruta trabajando. Nos podría haber matado”, relató uno de los trabajadores presentes al medio Neuquén en Noticias.

El hecho se produjo mientras el personal de Servicios Públicos realizaba tareas de mantenimiento y limpieza. Según testigos, el grupo había interrumpido momentáneamente sus labores cuando el vehículo irrumpió en el sector de obra sin advertir la señalización previa.

El impacto destruyó completamente las motos que se utilizaban para advertir a los conductores sobre la presencia del operativo. Tras el choque, el conductor continuó la marcha unos metros antes de detenerse. El hecho es materia de investigación para determinar si el conductor estaba bajo los efectos del alcohol o si su vehículo tuvo problemas mecánicos. 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD