Incendio en plena madrugada

El silencio de la madrugada se rompió a las 2:50 de la mañana en la esquina de Luis Beltrán y Gatica, cuando una intensa columna de humo y fuego alertó a los vecinos.

Tres vehículos —dos utilitarios y una camioneta Ford Ecosport— quedaron completamente destruidos por las llamas frente a una concesionaria ubicada en el sector del Bajo de Neuquén capital.

El comisario Juan Molina, jefe del cuartel central de Bomberos, confirmó, en diálogo con Pancho Casado, por la AM550, que tres dotaciones trabajaron para controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a una vivienda cercana y al local comercial.

“Por la magnitud del incendio, fue necesaria la colaboración de los cuarteles 2 y 6, en total trabajaron tres dotaciones”, indicó.

El fuego estuvo a metros de una tragedia

Uno de los vehículos, un camión Iveco Daily, estaba estacionado frente a la concesionaria del propietario de los tres rodados. Las llamas se extendieron con rapidez y alcanzaron materiales inflamables que había en el interior, generando nubes de humo y espuma química producto del trabajo de los bomberos.

Gracias a la rápida intervención, las llamas no alcanzaron la vivienda contigua ni el interior de la concesionaria, aunque el fuego estuvo a punto de hacerlo.

Por precaución, el tránsito fue cortado en las calles Gatica y Piloto mientras se realizaban las tareas de enfriamiento y peritajes.

Una investigación rodeada de sospechas

El área de Siniestros y Judiciales de la Policía trabaja en la escena para determinar las causas del incendio. Aunque todavía no hay conclusiones oficiales, no se descarta que haya sido intencional.

Los peritos recolectan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para reconstruir lo ocurrido.

El hecho genera preocupación y miedo en el barrio, especialmente porque ocurrió a metros de viviendas habitadas y porque todos los vehículos pertenecen al mismo dueño, vinculado al comercio automotor del sector.

En la zona, algunos residentes recordaron que días atrás otro vehículo fue incendiado en calle Santa Teresa al 1500, lo que aumenta el malestar y las sospechas de que podría tratarse de una escalada de ataques en la ciudad.