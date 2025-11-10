Después de días de angustia y una operación de urgencia, Ana, la mujer de 61 años que fue baleada mientras navegaba en el Arroyo Correntino, finalmente recibió el alta médica. La noticia trajo alivio a su familia y amigos, aunque la preocupación en el barrio náutico de Escobar sigue latente: el autor del disparo continúa prófugo.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Ana viajaba en lancha junto a su marido, Martín, y un grupo de amigos. El paseo por el río Paraná hacia el Luján se transformó en tragedia cuando la mujer recibió un impacto de bala en el pulmón. “Sentí un golpe y le dije a mi marido: no puedo respirar”, recordó la víctima desde el sanatorio donde fue intervenida.

Martín, que estaba al timón, relató que vio a su esposa sangrando en el pecho y que, en medio del pánico, decidieron regresar de inmediato al puerto. “Le cedí el timón a un amigo y me di cuenta de que tenía el orificio de una bala”, contó. En cuestión de minutos llegaron al muelle, donde una ambulancia los esperaba.

Ana fue trasladada de urgencia primero al Hospital de Escobar y luego derivada al Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, donde los médicos le realizaron una cirugía para extraer el proyectil calibre .22 alojado en su pulmón. Tras varios días en terapia intensiva, su evolución fue favorable y finalmente recibió el alta.

“Fue muy grave lo que pasó, faltó nada para que fuese una desgracia”, expresó Martín, todavía conmocionado por el ataque.

La investigación, a cargo de la UFI N°5 de Escobar, avanza bajo la carátula de tentativa de homicidio. Hasta el momento, no se logró identificar al tirador, aunque los vecinos del lugar aseguraron que un hombre suele amenazar con un arma a quienes navegan por esa zona del Arroyo Correntino.

Martín recordó que segundos antes del disparo vio a un hombre gesticulando en la costa cerca de una embarcación amarrada. “En una lancha con ocho personas adultas, si disparás, es muy difícil que no le pegues a alguien. La cabeza de una amiga estaba justo a la altura del impacto”, señaló.

Tras el ataque, la Policía Bonaerense desplegó un operativo masivo con apoyo del Grupo Halcón, infantería, caballería y helicópteros. Se allanaron varias viviendas señaladas por testigos, pero no se encontraron armas ni se identificó al agresor.

Mientras el atacante sigue prófugo, la familia pide justicia y más seguridad en la zona. “No quiero venganza —afirmó Martín—, quiero que esto no vuelva a pasarle a nadie más. Este tipo tiene que ir preso. Si no se hace algo, va a volver a ocurrir.”