Ardió un colectivo de Mi Bus en Bariloche y se investigan las causas del incendio

Un incendio se registró en la tarde de este martes en el barrio Arrayanes de Bariloche, cuando un colectivo de la línea 60 de la empresa Mi Bus fue consumido por las llamas en inmediaciones de calle Lengas, detrás del Cementerio Municipal. Según testigos, la unidad circulaba sin pasajeros al momento del siniestro y el chofer logró salir por sus propios medios, antes de que el fuego se propagara rápidamente por todo el vehículo. La situación generó alarma entre vecinos y transeúntes, debido a la gran columna de humo que se elevó y fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, la alerta se recibió a las 17.30 horas. Inmediatamente se desplazaron dos unidades y ocho bomberos al lugar, quienes trabajaron intensamente para controlar y extinguir el fuego. Además, se contó con apoyo logístico de un camión cisterna municipal, clave para el suministro de agua en una zona con baja presión. Las tareas de enfriamiento y remoción se extendieron por más de una hora, y se logró evitar que el fuego alcanzara estructuras cercanas. Las pérdidas materiales fueron totales, debido a la rápida propagación de las llamas sobre el material del vehículo.

El conductor fue asistido por personal de emergencias y se encuentra fuera de peligro. Desde la empresa Mi Bus informaron que se realizarán peritajes técnicos para determinar las causas del incendio. En ese sentido, se dio intervención a peritos especializados y se abrió una investigación para establecer si el siniestro se originó por una falla mecánica, eléctrica o por factores externos. También se analizarán las condiciones de mantenimiento y el historial de la unidad afectada.

Los bomberos controlaron las llamas, aunque los daños fueron totales

La Secretaría de Protección Ciudadana indicó que se monitoreó la situación desde el Centro de Operaciones y que se brindó asistencia logística para garantizar el abastecimiento de agua. En paralelo, se evaluará el impacto del siniestro en el servicio de transporte y se definirán medidas para evitar nuevos incidentes.