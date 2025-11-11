En la noche del lunes 10 de noviembre, cuatro presos lograron fugarse de la Comisaría 5ta de Isidro Casanova, ubicada en Pekín 4290, lo que generó un amplio operativo policial para dar con su paradero.

Quiénes se escaparon

Los detenidos que escaparon son Emanuel Herrera, Matías Alcantara, Rodrigo Araujo, Fernando Cisneros y Tomas Gardenes. Todos estaban alojados en la dependencia por distintos delitos y ahora enfrentarán cargos por evasión culposa.

Según fuentes policiales, la fuga se descubrió durante el conteo rutinario de detenidos, cuando se detectó la ausencia de cinco personas. Se constató que los presos utilizaron el sistema de ventilación que conecta con el techo para escapar.

El fiscal Gastón Bianchi, de la UFI N°3 de La Matanza, se presentó en la comisaría para supervisar la situación. Por el momento, no se ordenó la detención de los agentes de servicio, aunque varios efectivos, entre ellos la Oficial Ayudante Mara Ayelén Ibalo y la Sargento Lucila Daniela Balmaceda, fueron desafectados.

Los antecedentes de los fugados son variados: Gardenes estaba detenido por "lesiones leves" en una causa de la UFI N°11, Araujo por "robo en poblado y en banda", Alcantara por "robo calificado con arma y otros" bajo la investigación de la UFI N°3, Herrera por "robo simple" y Cisneros por "resistencia a la autoridad".

Además, se mencionó a Leandro Ginóbili, acusado de estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de vida, aunque no está claro si está vinculado directamente con la fuga.