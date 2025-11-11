Lo citaron por Telegram y apareció muerto bajo una cama: prorrogan la prisión preventiva

Gerardo Romero salió de su casa en bicicleta. Llevaba droga y una dirección. Lo habían contactado por Telegram para una supuesta transacción, pero nunca volvió. Durante la audiencia de hoy, la Justicia prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva del acusado de matarlo. La medida vencía este martes, pero el juez entendió que el riesgo de fuga y el avance de la causa justificaban seguir con el encierro.

Pasaron las horas, luego los días. La familia lo buscó por todos lados. Nadie sabía nada. Hasta que la policía llegó a una vivienda en Viedma. Lo encontraron ahí, sin vida, escondido debajo de una cama. Tenía el cráneo fracturado y 24 puñaladas. El horror no necesitó más detalles.

Según la investigación, el hombre que lo citó lo habría engañado con la excusa de comprarle droga. Pero lo que ocurrió fue otra cosa: una emboscada brutal. La Fiscalía sostiene que hubo ensañamiento, no fue un ajuste, fue una ejecución. Mientras tanto, los peritos siguen trabajando. Analizan celulares, cámaras de seguridad, rastros genéticos y hasta operaciones de Mercado Pago.

También se supo que el acusado no tenía trabajo, cambiaba de casa seguido y no tenía arraigo en la ciudad. Todo eso refuerza la sospecha de que podía fugarse. El dato que más estremeció fue el hallazgo de una valija con ropa lista para salir. Como si el asesino supiera que lo iban a buscar. Como si ya tuviera claro que lo que había hecho no tenía vuelta atrás.

Además, se informó que el imputado fue sometido a una evaluación psiquiátrica, cuyo resultado descartó indicadores de afectación en su salud mental. Gerardo Romero tenía una vida marcada por la calle, pero nunca imaginó que un mensaje en Telegram lo llevaría directo a la muerte.