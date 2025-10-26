Un conductor imprudente cruzó de carril en la Ruta 7 y casi choca de frente con un camión

Un grave episodio de imprudencia vial fue registrado este domingo alrededor de las 11 sobre la Ruta 7, a la altura de Tratayén, cuando el conductor de una camioneta Toyota realizó maniobras temerarias que pusieron en peligro su vida y la de quienes transitaban por la zona.

El incidente, que fue captado en video y se volvió viral en las redes sociales, muestra cómo el vehículo cruza repentinamente de carril, acercándose peligrosamente a otros automóviles que circulaban en sentido contrario. La situación generó momentos de tensión y estuvo a punto de provocar una tragedia.

Según relató una de las personas que viajaban en el vehículo desde el cual se grabaron las imágenes, el conductor de la Toyota ya había realizado maniobras similares en dos ocasiones previas, obligando a frenar bruscamente para evitar una colisión.

“El conductor que iba detrás de la Toyota no piensa en los demás. Yo tengo un hijo, y apuesto a que los que se iban a involucrar si chocaba también tenían familia”, expresó uno de los testigos Neuquén en Noticias.

El mismo testigo contó que su tío, quien viajaba con él, decidió filmar la escena ante el peligro evidente, ya que el vehículo imprudente “se acercó hasta la puerta del auto en dos oportunidades”.