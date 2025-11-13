Tras no ubicar el paradero del imputado Maximiliano Manuel Lagos, uno de los imputados en la causa Otoño, en una audiencia de este jueves el juez decretó la rebeldía y se ordenó la captura, ya que no aparece.

El mismo intentó ser ubicado para notificarle de una audiencia del Tribunal de Impugnación el próximo 5 de diciembre, sin embargo no lo encontraron en el domicilio que había anunciado.

Lagos, junto a otros cuatro, fue imputado en la causa que juzgó la privación ilegítima de la libertad agravada por la duración en el tiempo de Otoño Uriarte, una joven de Fernández Oro desaparecida en 2006.

Según remarcó la fiscal del caso, la solicitud se dio porque no pudo ser ubicado por parte de la Oficina Judicial de Cipolletti para ser notificado de la audiencia para resolver la impugnación a la decisión de absolverlos, tras ser declarados culpables en el juicio.

Aunque los cuatro imputados recuperaron la libertad, tras la decisión del Tribunal de Impugnación de absolverlos de culpa y cargo, debían fijar un domicilio para ser notificados por novedades. En el caso de Lagos, había indicado de un domicilio en la ciudad de Neuquén, pero no fue hallado.

La Oficina Judicial intentó notificarlo tanto vía WhatsApp al celular informado por el imputado como en el domicilio, pero no pudieron localizarlo. Por esto la Policía de Neuquén inició un expediente de búsqueda de paradero, sin resultados hasta el momento.

“Se necesita que esté a derecho para la audiencia. La sentencia absolutoria no está firme, estamos en medio de un proceso en el cual solicitamos la impugnación de esa sentencia”, relató la fiscal.

Tanto la querella en representación del padre de la víctima como el defensor público que asiste a Lagos, manifestaron su adhesión al pedido. El juez resolvió dictaminar la declaración de rebeldía y oficiar a las Fuerzas de Seguridad para que pueda ser ubicado y llevado a la audiencia.