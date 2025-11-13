A pedido de la fiscal del caso, Lucrecia Sola, el tribunal integrado por los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo declaró penalmente responsable a Federico Norberto Abello por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, ocurrido la noche del 12 de enero de 2025 en el barrio Villa Ceferino de Neuquén capital.

Según la acusación, Basualdo Millacán ingresó al domicilio de Abello para realizar una compra de estupefacientes. Allí comenzó una discusión que continuó en la vía pública, donde Abello efectuó tres disparos con una pistola calibre 9 mm: uno falló, otro no impactó y el tercero ingresó en el tórax de la víctima, provocándole la muerte en el lugar.

Calificación y contexto del hecho

El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, conforme a los artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal.

En el mismo juicio se analizó otro episodio ocurrido en 2023, en el mismo domicilio, cuando Abello fue acusado por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Los argumentos de la defensa y la decisión final

El juicio oral comenzó el viernes y concluyó el martes con los alegatos de las partes.

La fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad, mientras que la defensa sostuvo que Abello actuó en legítima defensa y pidió la absolución por la tenencia del arma.

Finalmente, el tribunal avaló los planteos de la fiscal Sola y declaró a Abello responsable por ambos hechos. El acusado llegó al juicio en prisión preventiva, medida que continuará vigente hasta la audiencia de determinación de pena, donde se definirá el monto de la condena.

Qué sigue en la causa

En las próximas semanas se realizará una nueva audiencia para establecer la pena que deberá cumplir Abello, de acuerdo con los criterios del Código Penal argentino.

La causa continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, que evaluará si existen circunstancias agravantes o atenuantes al momento de la sentencia.