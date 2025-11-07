Este viernes comenzó el juicio por el homicidio de Francisco Basualdo Millacán, ocurrido el 12 de enero de 2025 en el barrio Villa Ceferino de Neuquén. El imputado, Federico Abello, conocido como el "Gordo Fede", se enfrenta a cargos por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Además, se le imputará un hecho previo relacionado con la tenencia ilegal de arma de fuego, ocurrido en 2023, en un allanamiento realizado en su domicilio.

El crimen se produjo en el contexto de una disputa vinculada al narcotráfico. Según la fiscalía, Basualdo Millacán, el Gordo Fede ingresó a la vivienda del acusado para realizar una compra de estupefacientes, momento en el que se originó una discusión entre ambos. En ese marco, Abello le disparó tres veces con una pistola calibre 9 mm: un disparo falló, otro no impactó en la víctima y el tercero le causó la muerte inmediata al ingresar en la zona del tórax. Tras el homicidio, el acusado abandonó brevemente su vivienda y luego huyó del lugar junto a su pareja.

El Gordo Fede

El juicio, que se lleva a cabo ante los jueces Andrés Repetto, Raúl Aufranc y Marco Lupica Cristo, analizará tanto el crimen de Basualdo Millacán como el hecho previo de tenencia ilegal de arma de fuego.

La detención del Gordo Fede en Villa Ceferino.

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, presentó pruebas que, según ella, acreditarán la responsabilidad penal del acusado. La defensa, por su parte, reconoció que Abello disparó el arma, pero argumentó que lo hizo en legítima defensa. El juicio se desarrollará a lo largo de varias jornadas, y se centrará en determinar si el acusado debe ser responsabilizado por el homicidio.