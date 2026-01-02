La tragedia sacudió la madrugada del jueves en San Martín de los Andes. Un joven de 25 años, identificado como Ronan Alejandro Montesinos, fue asesinado por su hermana con un cuchillo de cocina, cuando intentó golpear a su madre. La joven fue imputada por homicidio simple y quedó libre.

Este jueves por la tarde, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le formuló cargos a la joven. La acusación la realizó el fiscal jefe Gastón Ávila, quien detalló que el hecho ocurrió en el contexto de un conflicto entre integrantes de una misma familia.

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 1 de enero alrededor de las 3:15, en una vivienda del barrio Chacra 32, en donde la víctima vivía con su hermana y su madre.

A la acusada, R.L.M, el fiscal jefe le atribuyó de forma provisoria el delito de homicidio simple, aunque adelantó que no está descartada la posibilidad de que, con el avance de la investigación, la acusación se modifique por un delito más leve que contemple el exceso en la legítima defensa.

Esto último porque la imputada apuñaló a su hermano con un cuchillo que tomó de la cocina, cuando intentó golpear a su madre. Y en un contexto donde el joven asesinado,, previamente, ya había golpeado a esas dos personas con golpes de puño.

Cómo medida cautelar, el fiscal jefe requirió que a la acusada se le imponga la prohibición de salir del país, que realice presentaciones semanales en la comisaría y que fije un domicilio, todo por el plazo de tres meses.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Pablo Balderrama, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de medidas cautelares y estableció el plazo de investigación en tres meses.

