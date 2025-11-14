Este viernes, desde la madrugada, la ciudad de Cutral Co es escenario de un importante operativo de la Policía Federal, que desplegó efectivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en lo que según fuentes extraoficiales, estaría relacionado con causas vinculadas al narcotráfico. Desde las primeras horas de la madrugada, un número considerable de vehículos y efectivos realizaron controles exhaustivos en diferentes puntos de la ciudad, en una intervención que despertó la atención de los vecinos.

A lo largo de la jornada, los operativos se extendieron a diversos barrios de Cutral Co, incluyendo barrios como Daniel Sáez, Progreso, Libertador San Martín y Centro Norte, donde se realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, debido a la escasa información oficial, no se brindaron detalles sobre los resultados específicos de los procedimientos, aunque fuentes indicaron que varias personas fueron demoradas durante las acciones.

Según trascendió, los allanamientos estarían relacionado con causas vinculadas al narcotráfico. Aunque aún no fue confirmado por fuentes oficiales.