¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 14 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigación en curso y hermetismo

En Cutral Co se vio un gran despliegue de la Policía Federal con allanamientos simultáneos ¿se trata de causas narco?

Este viernes a la madrugada, la Policía Federal desplegó un gran operativo en varios barrios de Cutral Co, realizando allanamientos y controles en la vía pública, presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Por Redacción

Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 12:13
PUBLICIDAD
Gentileza Amadeo Noticias

Este viernes, desde la madrugada, la ciudad de Cutral Co es escenario de un importante operativo de la Policía Federal, que desplegó efectivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en lo que según fuentes extraoficiales, estaría relacionado con causas vinculadas al narcotráfico. Desde las primeras horas de la madrugada, un número considerable de vehículos y efectivos realizaron controles exhaustivos en diferentes puntos de la ciudad, en una intervención que despertó la atención de los vecinos.

A lo largo de la jornada, los operativos se extendieron a diversos barrios de Cutral Co, incluyendo barrios como Daniel Sáez, Progreso, Libertador San Martín y Centro Norte, donde se realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, debido a la escasa información oficial, no se brindaron detalles sobre los resultados específicos de los procedimientos, aunque fuentes indicaron que varias personas fueron demoradas durante las acciones.

Según trascendió, los allanamientos estarían relacionado con causas vinculadas al narcotráfico. Aunque aún no fue confirmado por fuentes oficiales. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD