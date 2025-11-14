Una tarde tensa en las afueras de Zapala terminó con tres hombres detenidos tras un operativo policial que, como resultado de una denuncia anónima, logró desarticular un incidente potencialmente peligroso en la zona rural de Mundano.

Todo comenzó con un llamado al Centro de Despacho de Emergencias 101. Un vecino informó que escuchó detonaciones de un arma de fuego, en el sector del camino rural de Mundano. La noticia encendió las alarmas, y rápidamente se desplegó un operativo coordinado por diversas fuerzas de seguridad.

Efectivos de la División Operativa del Comando Radioeléctrico Zapala, junto con personal de la Comisaría 22°, la División Brigada Rural Zapala y la División Criminalística, se dirigieron al lugar de los disparos, donde comenzaron a desplegar un cerco policial para dar con los responsables.

La investigación los condujo rápidamente hasta una camioneta pick-up que se encontraba en el área, con tres hombres en su interior. Durante la requisa, los agentes descubrieron que los sujetos portaban armamento de alto poder: un rifle carabina calibre 22 y una escopeta doble caño calibre 32. Ambos elementos fueron incautados de inmediato. Ante la gravedad de la situación, los tres hombres fueron detenidos y trasladados a la unidad policial para continuar con los trámites correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía Local, se procedió con la detención de los implicados, quienes deberán dar cuenta de sus acciones ante la justicia. Aún se desconoce el motivo exacto por el cual los hombres portaban las armas y realizaron disparos en la zona, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.